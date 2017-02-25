Армения представит на Mobile World Congress приложение Zangi

PanARMENIAN.Net - В 2017 году Армения впервые примет участие в выставке Mobile World Congress. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий РА.

В Барселоне 27 февраля представители практически всех компаний, работающих в телекоммуникационной сфере, со всего мира соберутся для участия в одном из крупнейших мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (ИКТ) – выставке Mobile World Congress.

В ходе выставки Mobile World Congress компании, предоставляющие аудиовизуальные и интернет-услуги, получают возможность установить деловые связи, прорекламировать свои услуги, а также ознакомиться с тенденциями развития соответствующей сферы.

В выставке примет также участие министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян. По словам заместителя главы ведомства Бориса Демирханяна, Mobile World Congress является самым представительным мероприятием в телекоммуникационной сфере.

«Если сравнивать со сферой спорта, то уровень Mobile World Congress сопоставим с уровнем Олимпийских игр», – отметил Демирханян.

В 2017 году на выставке Mobile World Congress свой павильон будет и у приложения Zangi армянского производства.

Zangi – приложение для бесплатных HD голосовых и видеозвонков.

Основатель компании Zangi Ваграм Мартиросян отметил, что соответствующее приложение было создано в 2013 году, а в последующие годы оно постоянно развивалось.

Число абонентов Zangi превышает 1 млн и продолжает расти.