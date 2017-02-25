ВС Азербайджана ранили двух коров в армянском селе
25 февраля 2017 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 февраля, в 13:00 по ереванскому времени, ВС Азербайджана открыли огонь по пасущемуся на приграничном участке армянского села Баганис стаду.
В результате азербайджанского обстрела были ранены коровы жителей села Анушавана Авакяна и Гриши Гузаняна, пишет Aravot.am.
ВС Азербайджана обстреляли также межгосударственную дорогу. Сейчас на армяно-азербайджанской границе спокойно.
«Понесенные в Арцахе потери Азербайджан вымещает на коровах Баганиса», - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
25 февраля около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.
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