ВС Азербайджана ранили двух коров в армянском селе

PanARMENIAN.Net - 25 февраля, в 13:00 по ереванскому времени, ВС Азербайджана открыли огонь по пасущемуся на приграничном участке армянского села Баганис стаду.

В результате азербайджанского обстрела были ранены коровы жителей села Анушавана Авакяна и Гриши Гузаняна, пишет Aravot.am.

ВС Азербайджана обстреляли также межгосударственную дорогу. Сейчас на армяно-азербайджанской границе спокойно.

«Понесенные в Арцахе потери Азербайджан вымещает на коровах Баганиса», - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

25 февраля около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.

Читайте также:Военный эксперт: Азербайджан усиливает напряженность в Карабахе по 3 причинам