Зампредседателя партии «Наследие»: К соглашению альянса «Оганян – Раффи – Осканян» могут присоединиться все желающие

PanARMENIAN.Net - Заместитель партии «Наследие» Армен Мартиросян 25 февраля на съезде альянса «Оганян – Раффи – Осканян» зачитал соглашение, подписанное между экс-министром обороны Сейраном Оганяном, лидером «Наследия» Раффи Ованнисяном и председателем партии «Единение» Вараданом Осканяном.

«Понимая необходимость формирование власти нового качества для противостояния вставших перед нашей страной внутренних и внешних вызовов, осознавая, что для улучшения общественной жизни, защиты прав граждан необходимо отставить в сторону личные амбиции и руководствоваться исключительно государственным интересом, идя навстречу общественному требованию, согласно которому для преодоления создавшейся в стране ситуации нужна широкая консолидация гражданских и политических сил, придавая важность роли и значению предстоящих парламентских выборов, мы заключаем соглашение об альянсе для участия в выборах в парламент», - подчеркнул Мартиросян, передает Aysor.am.

Мартиросян отметил, что соглашение открыто для всех граждан, обеспокоенных судьбой Армении и Арцаха. По его словам, к соглашению уже присоединился ряд общественных организаций и партий.

«Мы вместе пойдем к наследию, единению и победе», - сказал Мартиросян.

Ранее сообщалось, что центральная избирательная комиссия Армении (ЦИК РА) на заседании 25 февраля зарегистрировала территориальные и общегосударственные списки всех девяти политических партий и блоков, подавших документы для участия в апрельских выборах в Национальное Собрание (парламент – ред.) Армении.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля 2017 года. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году.