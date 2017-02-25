Зампредседателя партии «Наследие»: К соглашению альянса «Оганян – Раффи – Осканян» могут присоединиться все желающие
25 февраля 2017 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Заместитель партии «Наследие» Армен Мартиросян 25 февраля на съезде альянса «Оганян – Раффи – Осканян» зачитал соглашение, подписанное между экс-министром обороны Сейраном Оганяном, лидером «Наследия» Раффи Ованнисяном и председателем партии «Единение» Вараданом Осканяном.
«Понимая необходимость формирование власти нового качества для противостояния вставших перед нашей страной внутренних и внешних вызовов, осознавая, что для улучшения общественной жизни, защиты прав граждан необходимо отставить в сторону личные амбиции и руководствоваться исключительно государственным интересом, идя навстречу общественному требованию, согласно которому для преодоления создавшейся в стране ситуации нужна широкая консолидация гражданских и политических сил, придавая важность роли и значению предстоящих парламентских выборов, мы заключаем соглашение об альянсе для участия в выборах в парламент», - подчеркнул Мартиросян, передает Aysor.am.
Мартиросян отметил, что соглашение открыто для всех граждан, обеспокоенных судьбой Армении и Арцаха. По его словам, к соглашению уже присоединился ряд общественных организаций и партий.
«Мы вместе пойдем к наследию, единению и победе», - сказал Мартиросян.
Ранее сообщалось, что центральная избирательная комиссия Армении (ЦИК РА) на заседании 25 февраля зарегистрировала территориальные и общегосударственные списки всех девяти политических партий и блоков, подавших документы для участия в апрельских выборах в Национальное Собрание (парламент – ред.) Армении.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля 2017 года. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году.
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Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
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