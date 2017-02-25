Минобороны Армении опубликовало видео отражения атаки азербайджанских сил (видео)
25 февраля 2017 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Армении распространило видеокадры, свидетельствующие об азербайджанской агрессии в зоне карабахского конфликта 25 февраля, с 03:00 до 04:00 по ереванскому времени.
«Первый кружок обозначает запуск ВС Азербайджана заряда разминирования «Тропа». Во втором кружке можно увидеть возникшую после запуска заряда пыль, а также ответный огонь армянской стороны.
На третьем кадре запечатлен побег азербайджанских подразделений под огнем армянской стороны. На кадрах запечатлены действия в направлении Акны (Агдам). А в конце отчетливо видны оставленные азербайджанской стороной тела на участке Мартуни», – в описании к видео написал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.
25 февраля около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.
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