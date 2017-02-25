Баласанян: Азербайджан не идет по пути мирного урегулирования в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Азербайджан потерял убитыми по крайней мере пять военнослужащих в ходе попытки наступления по юго-восточному и восточному направлениям линии соприкосновения. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Нагорно-Карабахской Республики Виталий Баласанян.

«К линии соприкосновения приблизились 5 танков, 4 БМП, спецсредства», - отметил Баласанян, передает Aysor.am.

По его словам, в настоящее время ситуация спокойная, стрельбы нет.

Баласанян не исключил вероятности возобновления широкомасштабных боевых действий, однако подчеркнул о готовности НКР решить проблему путем мирных переговоров.

«Уверен, что проводимая Азербайджаном внешняя политика и заявления ведут к этому. Азербайджан не идет по пути мирного урегулирования», - сказал он.

Баласанян также заявил, что настанет день, когда Арцах окажется за столом переговоров.

«Действия Азербайджана не приведут к какому-либо результату. Мы в состоянии нанести контрудар», - подчеркнул он.

5 февраля около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.

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