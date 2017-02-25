Оганян: В урегулировании карабахского конфликта окончательное слово должно быть за Степанакертом

PanARMENIAN.Net - В урегулировании карабахского конфликта окончательное слово должно быть за Степанакертом. Об этом на съезде альянса «Оганян – Раффи – Осканян» 25 февраля заявил экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.

«В урегулировании конфликта чрезвычайно важную роль играют Москва, Вашингтон, Париж, но мы знаем, что очень важны те решения, которые принимаются в Ереване, Степанакерте и Баку, более того, окончательное слово должно быть за Степанакертом. В основе решения проблемы должна быть заложена 25-летняя реальность самоопределения Арцаха», - подчеркнул он.

Оганян призвал руководителей влиятельных политических сил высказать свою позицию относительно урегулирования конфликта.

«В процессе решения конфликта не должно быть победителей и проигравших или односторонних уступок. В результате подобного решения мы не можем достичь длительного мира между народами», - сказал он, передает Aysor.am.

Ранее Заместитель партии «Наследие» Армен Мартиросян 25 февраля на съезде альянса «Оганян – Раффи – Осканян» зачитал соглашение, подписанное между экс-министром обороны Сейраном Оганяном, лидером «Наследия» Раффи Ованнисяном и председателем партии «Единение» Вараданом Осканяном.