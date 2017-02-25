За сутки в Афганистане ликвидировали 47 террористов ИГ
25 февраля 2017 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Силовики в ходе боевых действий в различных провинциях Афганистана за сутки ликвидировали по меньшей мере 50 боевиков, в том числе 47 членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), передает РИА Новости.
В сообщении министерства от 25 февраля указывается, что боевики ИГ были ликвидированы в ходе операции, проводившейся при поддержке артиллерии и воздушных сил в провинции Нангархар на востоке страны. Кроме того, еще 25 членов группировки получили ранения.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны возросло влияние террористической группировки «Исламское государство».
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