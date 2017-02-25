// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

За сутки в Афганистане ликвидировали 47 террористов ИГ

За сутки в Афганистане ликвидировали 47 террористов ИГ
25 февраля 2017 - 18:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Силовики в ходе боевых действий в различных провинциях Афганистана за сутки ликвидировали по меньшей мере 50 боевиков, в том числе 47 членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), передает РИА Новости.

В сообщении министерства от 25 февраля указывается, что боевики ИГ были ликвидированы в ходе операции, проводившейся при поддержке артиллерии и воздушных сил в провинции Нангархар на востоке страны. Кроме того, еще 25 членов группировки получили ранения.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны возросло влияние террористической группировки «Исламское государство».

Ссылки по теме:
Ria.ru: В Афганистане за сутки ликвидировали 47 боевиков ИГ*
 Самое значимое
Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человекAmnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Армянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в АвстралииАрмянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в Австралии
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Срок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условияхСрок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условиях
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
 Статьи
С миром и надеждой для всего человечества

Главные научные события января

 Самое читаемое в разделе
Россия официально признала действительными паспорта ДНР и ЛНР
Грузинская телекомпания «Рустави 2» прекратила вещание из-за «несправедливости в стране»
Uber запустил такси с автопилотом в штате Аризона
Лавров: Россия не снимет санкции с ЕС до прекращения войны в Донбассе
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Nokia 3310 получит платформу Series 30+ и дизайн Nokia 150 Дизайн представляет собой этакую помесь оригинального Nokia 3310 и Nokia 150. Телефон будет предлагаться в множестве цветовых вариантов, возможно, со сменными панельками
Оганян: В урегулировании карабахского конфликта окончательное слово должно быть за Степанакертом В урегулировании карабахского конфликта окончательное слово должно быть за Степанакертом. Об этом на съезде альянса «Оганян – Раффи – Осканян» 25 февраля заявил экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.
Премьер Армении: За 4 месяца из системы Комитета госдоходов уволены или перешли на другую работу 258 сотрудников В течение последних 4 месяцев в результате оптимизации системы Комитета государственных доходов Армении перешли на другую работу либо были уволены 258 сотрудников.
Баласанян: Азербайджан не идет по пути мирного урегулирования в Карабахе Азербайджан потерял убитыми по крайней мере пять военнослужащих в ходе попытки наступления по юго-восточному и восточному направлениям линии соприкосновения. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Нагорно-Карабахской Республики Виталий Баласанян.