В Ирландии ураган повредил знаменитое 200-летнее дерево из «Игры престолов»
25 февраля 2017 - 18:05 AMT
PanARMENIAN.Net - В Северной Ирландии ураган «Дорис» повредил деревья на знаменитой аллее Дарк Хеджес, где проходили съемки сериала «Игра престолов».
Ураган разрушил 200-летнее дерево и повредил ряд соседних, пишет Korrespondent.net со ссылкой на Sky News.
Проспект буковых деревьев Дарк Хеджес расположен в графстве Антрим в Северной Ирландии и является одним из самых популярных туристических достопримечательностей региона.
Наибольшую популярность место приобрело после съемок «Игры престолов» – в Дарк Херджес снимали Королевский тракт, главную дорогу Вестероса, проходящую от Штормового Предела на юге до Стены на севере. На Королевском тракте Арья Старк во втором сезоне знакомится с Якеном Хгаром по пути в Ночной дозор.
«Игра престолов» — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».
Photo: Sky News
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