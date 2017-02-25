Nokia 3310 получит платформу Series 30+ и дизайн Nokia 150
25 февраля 2017 - 18:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появились новые подробности о наследнике легендарного телефона Nokia 3310. Ими поделился известный своей осведомленностью Эван Бласс через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks.
По словам источника, переизданный Nokia 3310 будет работать под управлением программной платформы Series 30+, что подтверждает более ранние слухи, о том, что модель останется простым телефоном без попытки мутировать в смартфон. Также телефон получит цветной дисплей. Дизайн представляет собой этакую помесь оригинального Nokia 3310 и Nokia 150. Телефон будет предлагаться в множестве цветовых вариантов, возможно, со сменными панельками, пишет Ferra.ru.
Согласно более ранним утечкам, дизайн сохранит сходство с оригинальным телефоном, выпущенным в 2000 году. Главными изменениями станут толщина и вес — закономерно, что телефон окажется тоньше и легче.
Кроме того, телефон получит увеличенный цветной дисплей, тогда как у оригинала был монохромный дисплей с разрешением 84 x 84 пикселей. Впрочем разрешение не будет слишком высоким ради сохранения продолжительного времени автономной работы. Телефон будет представлен в нескольких цветовых вариантах, включая красный зеленый и желтый.
Как ожидается, переизданный Nokia 3310 дебютирует одновременно со смартфонами Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Ориентировочная цена на него составляет 59 евро.
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Характеристики устройства не раскрываются, его фотографии также отсутствуют. Бласс отметил, что телефон поступит в продажу по цене около €59 (примерно 3.6 тысяч рублей)
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