Nokia 3310 получит платформу Series 30+ и дизайн Nokia 150

PanARMENIAN.Net - В сети появились новые подробности о наследнике легендарного телефона Nokia 3310. Ими поделился известный своей осведомленностью Эван Бласс через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks.

По словам источника, переизданный Nokia 3310 будет работать под управлением программной платформы Series 30+, что подтверждает более ранние слухи, о том, что модель останется простым телефоном без попытки мутировать в смартфон. Также телефон получит цветной дисплей. Дизайн представляет собой этакую помесь оригинального Nokia 3310 и Nokia 150. Телефон будет предлагаться в множестве цветовых вариантов, возможно, со сменными панельками, пишет Ferra.ru.

Согласно более ранним утечкам, дизайн сохранит сходство с оригинальным телефоном, выпущенным в 2000 году. Главными изменениями станут толщина и вес — закономерно, что телефон окажется тоньше и легче.

Кроме того, телефон получит увеличенный цветной дисплей, тогда как у оригинала был монохромный дисплей с разрешением 84 x 84 пикселей. Впрочем разрешение не будет слишком высоким ради сохранения продолжительного времени автономной работы. Телефон будет представлен в нескольких цветовых вариантах, включая красный зеленый и желтый.

Как ожидается, переизданный Nokia 3310 дебютирует одновременно со смартфонами Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Ориентировочная цена на него составляет 59 евро.