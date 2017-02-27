Для иранских туристов в Армении разместят информационные билборды

PanARMENIAN.Net - В Госкомитете по туризму Армении состоялось совещание-обсуждение на тему обеспечения доступности информационных пунктов (справочных служб) на фарси для прибывающих сюда иранских туристов в период Новруза. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Отмечается, что был обсужден вопрос планируемого к изданию в марте журнала на персидском языке, который будет предоставляться прибывающим в Армению иранцам на пограничных пропускных пунктах.

Участники совещания рассмотрели вопросы публикации и размещения на дорогах инфомационных билбордов по обеспечению безопасности, а также задействования «горячей линии» в дни Новруза.

В обсуждении участвовали представители Минтранса, МИД, Минкульта, Комитета по госдоходам, журнала «Тур инфо» и представителей издаваемой в Армении прессы на фарси.

Новруз или «Новый день» - один из древнейших праздников в истории, отмечается 21 марта.

В последние годы значительно выросла популярность Армении у иранских туристов, предпочитающих праздновать Новруз за рубежом. Так, согласно данным Минэкономики, в 2016 году в Армении зафиксирован 30%-ный рост числа туристов из Ирана. В Ереване надеются, то отмена визового режима между двумя странами (с 6 августа 2016 года) стимулирует дальнейшее углубление экономических и торговых взаимоотношений, в том числе развитие туризма.В целом, согласно официальным данным, число посещений Армении в 2016 году достигло почти 2,9 млн., из которых число туристических посещений - почти 1.26 млн., что на 5,7% выше аналогичного показателя 2015 года.