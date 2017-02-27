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Советник Эрдогана: Турецкая армия продвинулась на 90 км вглубь Сирии

Советник Эрдогана: Турецкая армия продвинулась на 90 км вглубь Сирии
27 февраля 2017 - 13:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Турецкая армия продвинулась на 90 километров вглубь Сирии в рамках операции против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», намерена продолжать операцию. Об этом заявил 27 февраля советник президента Турции Ильнур Чевик.

«Сегодня на 90 километров внутрь Сирии продвинулись турецкие войска, и мы контролируем эту территорию», — сказал Чевик на конференции «Отношения Турции и России: от периода напряженности к укреплению сотрудничества», пишет РИА Новости.

По его словам, Анкара «продолжит операцию».

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Советник Эрдогана: турецкая армия прошла на 90 километров вглубь Сирии
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