В Самарской области задержан готовивший теракт сторонник ИГ

PanARMENIAN.Net - Сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивший теракт против правоохранителей, задержан в Самарской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Сотрудники ФСБ задержали в поселке Усть-Кинельском Самарской области 20-летнего гражданина России, который недавно принял ислам. Ранее мужчину через интернет завербовали эмиссары террористической организации «Исламское государство» и поручили ему подготовить теракт.

Пособники экстремиста из республики Дагестан перевели молодому человеку 20 тысяч рублей на приобретение компонентов взрывного устройства, инструкции по изготовлению бомбы самарцу прислали из Сирии. В доме подозреваемого оперативники нашли взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы.

«По словам задержанного, он намеревался подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, чтобы завладеть их оружием и продолжить террористическую деятельность. Приурочить свои действия юноша хотел к праздничной дате для наибольшего резонанса», — рассказал источник.

По информации силовиков, молодой человек попал в поле зрения правоохранителей как один из посетителей нелегального молельного дома, где была обнаружена взрывчатка. Ранее мужчине назначили штраф за размещение в интернете материалов террористического характера.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.