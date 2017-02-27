В Самарской области задержан готовивший теракт сторонник ИГ
27 февраля 2017 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивший теракт против правоохранителей, задержан в Самарской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Сотрудники ФСБ задержали в поселке Усть-Кинельском Самарской области 20-летнего гражданина России, который недавно принял ислам. Ранее мужчину через интернет завербовали эмиссары террористической организации «Исламское государство» и поручили ему подготовить теракт.
Пособники экстремиста из республики Дагестан перевели молодому человеку 20 тысяч рублей на приобретение компонентов взрывного устройства, инструкции по изготовлению бомбы самарцу прислали из Сирии. В доме подозреваемого оперативники нашли взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы.
«По словам задержанного, он намеревался подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, чтобы завладеть их оружием и продолжить террористическую деятельность. Приурочить свои действия юноша хотел к праздничной дате для наибольшего резонанса», — рассказал источник.
По информации силовиков, молодой человек попал в поле зрения правоохранителей как один из посетителей нелегального молельного дома, где была обнаружена взрывчатка. Ранее мужчине назначили штраф за размещение в интернете материалов террористического характера.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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