Ученые расшифруют ДНК всех живых организмов на Земле
27 февраля 2017 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Биологи расшифруют ДНК всех живых организмов на Земле в рамках проекта BioGenome Project Earth. О своем намерении исследователи рассказали на конференции BioGenomics2017, организованной Смитсоновской инициативой по геномике биоразнообразия (США) и Пекинским геномным институтом (BGI).
Первым шагом специалистов станет секвенирование (определение последовательности нуклеотидов ДНК) геномов всех существующих в настоящее время эукариотов. Эта группа организмов включает в себя как одноклеточных (протисты), так и многоклеточных существ (грибы, растения, животные), пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Science.
По предварительным оценкам, проект будет стоить несколько миллиардов долларов, что сравнимо с расшифровкой человеческого генома, которая обошлась в 4.8 миллиарда долларов.
Ученые подчеркивают, что необходимо разработать новые стандарты по выделению ДНК из окружающей среды и организмов, а также обеспечивать высокую точность ее расшифровки. Это позволит получить качественные данные, необходимые для выяснения эволюционных связей между различными группами организмов.
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