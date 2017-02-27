У православных начался Великий пост

PanARMENIAN.Net - У православных христиан с 27 февраля начался Великий пост, который продлится 40 дней, от Великой Масленицы до Вербного воскресенья. Сразу за сорокадневным постом следует еще недельный пост – Страстная Седмица. В 2017 году Св. Пасха будет отмечаться 5 апреля.

В период поста в пищу употребляются продукты исключительно растительного происхождения. В течение поста отказываются не только от определенных видов еды, но и от страстных увлечений, многословия, лжи, ругательств и других грехов.

40 дней поста –период покаяния; они символизируют сорокадневную молитву Христа в пустыне, когда после крещения Иисус «поведён был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни» (Лук. 4: 1-3).

Великий Пост охватывает семь воскресений, отражающих восемь особо памятных событий: Жизнь в раю (Истинная Масленица), Изгнание, Возвращение блудного сына, Притчу о неверном Домоправителе, Притчу о неправедном Судье, Пророчество о Втором пришествии и Въезд в Иерусалим (Цахказард / Вербное воскресенье).

Средина (Мичинк) делит Великий Пост на две половины. Пост в этот день не нарушается. Только по народной традиции в этот день выпекается постная гата из незаквашенного теста.

Древними канонами от Великой Масленицы до самой Пасхи были запрещены венчания и матах (раздача милостыни в виде мяса). Однако постановлением католикоса Вазгена I было дано разрешение совершать таинство венчания в субботние и воскресные дни Великого поста, за исключением всех дней Страстной Седмицы.