Минобороны НКР опровергло сведения о потерях армянской стороны в направлении Талиша
27 февраля 2017 - 15:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Сенор Асратян опроверг распространенные азербайджанскими СМИ сведения о том, что якобы армянская сторона в ночь на 27 февраля предприняла попытку нападения и понесла потери в направлении Талиша. Об этом Асратян написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Министерство обороны Азербайджана наконец обнародовало имена своих жертв в результате инициированных азербайджанской стороной 25 февраля наступательных действий, однако «не забыло» для соблюдения «баланса» между сторонами в плане потерь распространить и дезинформацию, согласно которой, якобы минувшей ночью армянская сторона в направлении Талиша предприняла атаку и «отступила на исходные позиции, неся потери», – написал Асратян.
«Как говорится, фантазия – это хорошо, но все должно быть в меру. А в данном случае примите это как очередное проявление бреда, распространяемого азербайджанской стороной», – добавил пресс-секретарь.
25 февраля около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.
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