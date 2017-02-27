Ашотян: Карен Карапетян станет кандидатом от РПА на пост премьера Армении
27 февраля 2017 - 15:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В случае победы на парламентских выборах кандидатом в премьер-министры от Республиканской партии Армении (РПА) станет действующий премьер Карен Карапетян. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-председатель РПА Армен Ашотян.
«Мы ясно говорим, что Карапетян после победы РПА на выборах станет кандидатом в премьер-министры. Карен Карапетян и новое правительство продолжают динамично представлять программы развития, продолжают пользоваться доверием общества. Премьер не нуждается в моих комплиментах», - сказал Ашотян, пишет Aysor.am.
Он отметил, что предстоящие парламентские выборы важны не только с точки зрения результатов, но и качества их проведения.
Ашотян заявил также, что «РПА, по всей видимости, - тот исключительный случай, когда акцент ставится на вопросе безопасности». По его словам, фактор безопасности является важнейшим в регионе, и особого внимания требует именно эта сфера: «Политическая задача партии номер один – представить модель развития страны, обозначить для избирателей перспективы, представление о внешней и внутренней политике республики, предложить отраслевые приоритеты и максимальный анализ ситуации».
На участие в выборах в Национальное Собрание Армении подали заявку 9 политических сил, 5 из которых блоки, 4 - партии. В ЦИК документы представили РПА, АРФ «Дашнакцутюн», партии «Армянское возрождение», «Свободные демократы» и Коммунистическая партия Армении. Из альянсов документы подали блок «Царукян», «Выход», АНП и АНК, «Оганян-Раффи-Осканян».
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