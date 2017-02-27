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Ученые: Около половины видов животных могут исчезнуть навсегда к концу 21 века

Ученые: Около половины видов животных могут исчезнуть навсегда к концу 21 века
27 февраля 2017 - 15:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Каждый пятый вид животных находится на грани исчезновения, и к концу нынешнего столетия половина всех зверей, птиц и растений могут исчезнуть навсегда. Такая печальная картина ожидает планету согласно докладу группы ученых, сделанному к открытию конференции в Ватикане по проблемам охраны окружающей среды.

При этом, по словам ученых, людей на планете к тому времени может стать больше — около 12 миллиардов.

«Богатые западные страны сейчас выкачивают ресурсы планеты и уничтожают ее экосистему с беспрецедентной скоростью. Мы строим шоссе через Серенгети ради добычи редкоземельных минералов для наших мобильных телефонов. Мы вылавливаем рыбу из моря, разрушаем коралловые рифы и выбрасываем в атмосферу углекислый газ. Мы толкаем мир к вымиранию. Вопрос заключается в том, как мы сможем это остановить», - заявил биолог Пол Эрлих из Стэнфордского университета в Калифорнии, пишет 360tv.ru со ссылкой на The Guardian.

Он напомнил, что браконьеры убивают тигров и носорогов ради продажи сувениров на рынке Китая, однако речь идет о вымирании даже гораздо менее известных существ и растений, играющих решающую роль в существовании биосферы Земли. Они поглощают выбросы углекислого газа, регенерируют почву и сохраняют контроль количества насекомых-вредителей.

Ученые в рамках трехдневного мероприятия обсудят проблему сохранения животных и растений, которые важны для поддержания биосферы Земли.

Ссылки по теме:
360tv.ru: УЧЕНЫЕ ПРЕДСКАЗАЛИ ГИБЕЛЬ ПОЛОВИНЫ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ К КОНЦУ XXI ВЕКА
The Guardian. Biologists say half of all species could be extinct by end of century
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