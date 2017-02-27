Ученые: Около половины видов животных могут исчезнуть навсегда к концу 21 века
27 февраля 2017 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Каждый пятый вид животных находится на грани исчезновения, и к концу нынешнего столетия половина всех зверей, птиц и растений могут исчезнуть навсегда. Такая печальная картина ожидает планету согласно докладу группы ученых, сделанному к открытию конференции в Ватикане по проблемам охраны окружающей среды.
При этом, по словам ученых, людей на планете к тому времени может стать больше — около 12 миллиардов.
«Богатые западные страны сейчас выкачивают ресурсы планеты и уничтожают ее экосистему с беспрецедентной скоростью. Мы строим шоссе через Серенгети ради добычи редкоземельных минералов для наших мобильных телефонов. Мы вылавливаем рыбу из моря, разрушаем коралловые рифы и выбрасываем в атмосферу углекислый газ. Мы толкаем мир к вымиранию. Вопрос заключается в том, как мы сможем это остановить», - заявил биолог Пол Эрлих из Стэнфордского университета в Калифорнии, пишет 360tv.ru со ссылкой на The Guardian.
Он напомнил, что браконьеры убивают тигров и носорогов ради продажи сувениров на рынке Китая, однако речь идет о вымирании даже гораздо менее известных существ и растений, играющих решающую роль в существовании биосферы Земли. Они поглощают выбросы углекислого газа, регенерируют почву и сохраняют контроль количества насекомых-вредителей.
Ученые в рамках трехдневного мероприятия обсудят проблему сохранения животных и растений, которые важны для поддержания биосферы Земли.
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