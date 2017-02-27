Власти Германии начнут платить беженцам за возвращение домой

PanARMENIAN.Net - Власти Германии начнут в ближайшие дни программу финансовой поддержки мигрантов, которым предстоит вернуться на родину после получения отказа в предоставлении убежища в ФРГ.

Программа, утвержденная Бундестагом в ноябре 2016 года, предназначена для прибывших в ФРГ выходцев из 11 стран, где в настоящее время нет вооруженных конфликтов, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

Речь, в частности, идет о Тунисе, Марокко, Нигерии, Косове, Сербии и Албании. На эти цели Бундестаг в 2016 году постановил выделить около €150 млн.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на то, что находящиеся в ФРГ иностранцы, у которых нет перспектив получить статус беженца, сами будут покидать страну, не дожидаясь принудительной депортации.

В 2016 году в Германию приехали 280 тыс. соискателей статуса беженца, из них 25 тыс. были депортированы, 55 тыс. покинули страну по собственной инициативе. Всего же, по данным МВД Германии, с начала миграционного кризиса в 2015 году в страну прибыли около 1.2 млн мигрантов.