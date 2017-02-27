Власти Германии начнут платить беженцам за возвращение домой
27 февраля 2017 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Германии начнут в ближайшие дни программу финансовой поддержки мигрантов, которым предстоит вернуться на родину после получения отказа в предоставлении убежища в ФРГ.
Программа, утвержденная Бундестагом в ноябре 2016 года, предназначена для прибывших в ФРГ выходцев из 11 стран, где в настоящее время нет вооруженных конфликтов, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
Речь, в частности, идет о Тунисе, Марокко, Нигерии, Косове, Сербии и Албании. На эти цели Бундестаг в 2016 году постановил выделить около €150 млн.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на то, что находящиеся в ФРГ иностранцы, у которых нет перспектив получить статус беженца, сами будут покидать страну, не дожидаясь принудительной депортации.
В 2016 году в Германию приехали 280 тыс. соискателей статуса беженца, из них 25 тыс. были депортированы, 55 тыс. покинули страну по собственной инициативе. Всего же, по данным МВД Германии, с начала миграционного кризиса в 2015 году в страну прибыли около 1.2 млн мигрантов.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Разработчики создали приложение, позволяющее скрыть эмоции от Facebook В сети появилось расширение для браузеров Go Rando, не позволяющее Facebook распознать реакции пользователя под постами в ленте новостей.
Минобороны НКР: Тела азербайджанских диверсантов эвакуированы из нейтральной зоны Как сообщает пресс-служба Минобороны Арцаха, эвакуация была произведена в соответствии с достигнутой 25 февраля договоренностью, то ест именно так, как изначально настаивала карабахская сторона
Авторитетный журнал Global Finance признал Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении Авторитетный журнал Global Finance признал Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении 2017 года.
Каладзе: Вопрос абхазской железной дороги с премьером Армении не обсуждался Каладзе откликнулся на то заявление оппозиции, согласно которому, визит премьер-министра Армении в Грузию касался именно вопроса абхазского участка железной дороги.