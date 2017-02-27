Омбудсмен Армении создал спецгруппу для обеспечения защиты прав избирателей на парламентских выборах

PanARMENIAN.Net - Во время избирательных процессов омбудсмен Армении будет работать, руководствуясь принципами абсолютной беспристрастности, прозрачности и публичности. Об этом заявил на встрече с журналистами омбудсмен республики Арман Татоян.

Татоян сообщил, что с целью обеспечения эффективной защиты прав избирателей им создана специальная рабочая группа, передает Panorama.am.

Основными задачами группы являются осуществление мониторинга публикаций в СМИ о предполагаемых избирательных правонарушениях, оперативное реагирование на них, а также обеспечение надлежащего обсуждения устных и письменных жалоб, которые будут поступать.

По словам омбудсмена Армении, в центре внимания рабочей группы будут находиться также вопросы защиты прав журналистов и наблюдателей.

Как сообщил Татоян, рабочая группа в составе 20 человек будет разделена на подгруппы, которые будут действовать и в областях республики. Группа будет проводить круглосуточное дежурство.

«У омбудсмена Армении нет полномочий по осуществлению наблюдательской миссии на избирательных участках. Но если поступят сигналы о нарушении прав человека, последуют визиты в избирательные участки, а также в полицию», – указал он.

В ответ на вопрос, не опасается ли он возможного давления, Татоян сказал: «Нет никакого давления на данный момент, считаю, что и не может быть. Я не скован в своих действиях».

На участие в выборах в Национальное Собрание Армении подали заявку 9 политических сил, 5 из которых блоки, 4 - партии. В ЦИК документы представили РПА, АРФ «Дашнакцутюн», партии «Армянское возрождение», «Свободные демократы» и Коммунистическая партия Армении. Из альянсов документы подали блок «Царукян», «Выход», АНП и АНК, «Оганян-Раффи-Осканян».