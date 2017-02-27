Омбудсмен Армении создал спецгруппу для обеспечения защиты прав избирателей на парламентских выборах
27 февраля 2017 - 16:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Во время избирательных процессов омбудсмен Армении будет работать, руководствуясь принципами абсолютной беспристрастности, прозрачности и публичности. Об этом заявил на встрече с журналистами омбудсмен республики Арман Татоян.
Татоян сообщил, что с целью обеспечения эффективной защиты прав избирателей им создана специальная рабочая группа, передает Panorama.am.
Основными задачами группы являются осуществление мониторинга публикаций в СМИ о предполагаемых избирательных правонарушениях, оперативное реагирование на них, а также обеспечение надлежащего обсуждения устных и письменных жалоб, которые будут поступать.
По словам омбудсмена Армении, в центре внимания рабочей группы будут находиться также вопросы защиты прав журналистов и наблюдателей.
Как сообщил Татоян, рабочая группа в составе 20 человек будет разделена на подгруппы, которые будут действовать и в областях республики. Группа будет проводить круглосуточное дежурство.
«У омбудсмена Армении нет полномочий по осуществлению наблюдательской миссии на избирательных участках. Но если поступят сигналы о нарушении прав человека, последуют визиты в избирательные участки, а также в полицию», – указал он.
В ответ на вопрос, не опасается ли он возможного давления, Татоян сказал: «Нет никакого давления на данный момент, считаю, что и не может быть. Я не скован в своих действиях».
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