Автомобиль, в котором был убит Тупак Шакур, выставлен на продажу за $1.5 млн
27 февраля 2017 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Автомобиль BMW, в котором был застрелен рэпер Тупак Шакур, выставлен на продажу за $1.5 миллиона. В салоне видны отметины в тех местах, куда попали пули, пишет TJ.
В ночь на 7 сентября 1996 года Шакур ехал на пассажирском сидении этой машины, за рулем находился его менеджер Шуг Найт. Они попали в засаду, и музыканта расстреляли в упор. Несмотря на попытки врачей спасти ему жизнь, 13 сентября рэпер скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии. Нападавшие так и не были найдены.
После смерти рэпера втомобиль конфисковало Управление полиции Лас-Вегаса, позже он несколько раз менял владельцев.
В декабре 2016 года стало известно, что Тупак Шакур будет включен в Зал славы рок-н-ролла. Как ожидается, церемония пройдет 7 апреля.
Шакур входит в список «100 величайших исполнителей всех времен» по версии музыкального журнала Rolling Stone.
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