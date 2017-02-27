СМИ: В Сирии уничтожили заместителя лидера «Аль-Каиды»

PanARMENIAN.Net - В сирийской провинции Идлиб в результате удара самолетов Военно-воздушных сил США погиб лидер сирийского крыла террористической организации «Аль-Каида», Ахмед Хасан Абу аль-Хайр аль-Масри.

Убитый командир был заместителем лидера террористической сети «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири, передает РБК со ссылкой на сайт SITE, который занимается мониторингом информационной активности террористов.

Официального подтверждения этой информации на момент подготовки материала на поступало.

Ранее, в январе 2017 года, официальный представитель Пентагона Питер Кук рассказал, что в той же провинции Идлиб был убит высокопоставленный руководитель «Аль-Каиды» в Сирии. Как говорилось в сообщении, 17 января американская авиация нанесла удар в районе провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате которого был смертельно ранен выходец из Туниса Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси.

Именно он, по данным американских властей, отвечал за «внешние операции» террористической организации и был связан с некоторыми атаками на вооруженные объекты западных стран.

12 января Пентагон отчитался о гибели еще одного главаря «Аль-Каиды», Абда аль-Джалиль Аль-Муслими, в ходе авианалета ВВС США.