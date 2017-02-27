Левон Йолян выдвинут на пост главы Контрольной палаты Армении

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян представил на пост председателя Контрольный палаты кандидатуру экс-министра энергетики Левона Йоляна. Об этом заявил на открытии заседания парламента РА спикер Галуст Саакян.

По его словам, согласно уставу Национального Собрания Армении полномочия предыдущего главы Контрольной палаты Армении Ишхана Закаряна, который подал в отставку 9 февраля, прекращены.

«После подачи заявления председателю КП был предоставлен 15-дневный срок для возможности отзыва своего заявления, чего не произошло. Следовательно парламент принимает его отставку. Ппрезидент уже представил кандидатуру Левона Йоляна на пост председателя Контрольной палаты», - сказал Саакян.

Ишхан Закарян занимал должность председателя Контрольной палаты Армении с 2007 года. В январе он возглавил штаб предвыборного блока крупного армянского предпринимателя Гагика Царукяна.

Левон Йолян в феврале 2016 года был назначен министром энергетики и природных ресурсов Армении, до того он занимал должность заместителя председателя Контрольной палаты Армении.