Каладзе: Вопрос абхазской железной дороги с премьером Армении не обсуждался

PanARMENIAN.Net - На встрече с премьер-министром Армении не было речи об открытии абхазской железной дороги. Об этом заявил вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

Каладзе откликнулся на то заявление оппозиции, согласно которому, визит премьер-министра Армении в Грузию касался именно вопроса абхазского участка железной дороги.

«Оппозиция много чего говорит и много лжет. Об этом речи не было. По этому конкретному проекту не было обсуждения и в правительстве», - заявил Каладзе, передает «Грузия-online».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Карен Карапетян 23 февраля с официальным визитом отправился в Грузию. В рамках официального визита в Грузию возглавляемую премьер-министром Армении Кареном Карапетяном делегацию принял президент Грузии Гиорги Маргвелашвили. Он выразил надежду, что конструктивное сотрудничество на парламентском и правительственном уровнях является хорошей основой для дальнейшего углубления отношений, в том числе по новым направлениям.

Сообщалось также, что армянский премьер договорился с грузинским коллегой по вопросу альтернативы Верхнему Ларсу.

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