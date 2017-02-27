Блок «Царукян» не исключает в будущем возможность формирования коалиции с РПА

PanARMENIAN.Net - Представитель блока «Царукян» Манук Сукиасян не исключил в будущем возможность формирования коалиции с РПА (Республиканская партия Армении – ред.).

По словам Сукиасяна, наступило время перемен.

«Эмиграция из страны, экономический спад вынуждают идти к серьезным изменениям в будущем. Для реализации 15 пунктов программы, необходимо иметь реальную власть, недостаточно быть частью какой-то власти, поскольку все знают, что при коалиции, всегда одна сторона диктует условия», - сказал Сукиасян.

В этом контексте, Сукиасян не исключил в будущем возможность формирования коалиции с РПА, передает А1+.

Представляющий блок «Елк» (Выход) Ален Симонян возразил, что партия «Процветающая Армения» входила в состав правительства, и это не мешало заниматься изменениями в стране.

Сукиасян подчеркнул, что «Процветающая Армения», будучи частью правительства, имела возможность оставаться в коалиции и «пожинать плоды», однако добровольно отказалась от этого.

В свою очередь, представитель партии «Армянское возрождение» Эдгар Аракелян отметил, что они уделяют огромное внимание предвыборным обещаниям и 6 марта они опубликуют программу, состоящую из 30 пунктов.

На участие в выборах в Национальное Собрание Армении подали заявку 9 политических сил, 5 из которых блоки, 4 - партии. В ЦИК документы представили РПА, АРФ «Дашнакцутюн», партии «Армянское возрождение», «Свободные демократы» и Коммунистическая партия Армении. Из альянсов документы подали блок «Царукян», «Выход», АНП и АНК, «Оганян-Раффи-Осканян».