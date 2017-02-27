Разработчики создали приложение, позволяющее скрыть эмоции от Facebook
27 февраля 2017 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появилось расширение для браузеров Go Rando, не позволяющее Facebook распознать реакции пользователя под постами в ленте новостей.
Разработчики приложения утверждают, что социальная сеть использует информацию об эмоциональных реакциях (таких как «лайк», «вау» или «ха-ха») не только для улучшения новостной ленты, но и для таргетирования рекламы и прочих манипуляций с данными. К примеру, рекламные клиенты Facebook могут воспользоваться ситуацией, когда юзер слишком зол или, наоборот, в хорошем расположении духа, передает Lenta.ru.
Создатели Go Rando предлагают запутать алгоритм: расширение отправляет Facebook информацию о якобы нейтральных эмоциональных реакциях пользователя. Если юзер оставляет слишком много положительных или отрицательных эмодзи под постами, Go Rando «уравновешивает» их.
Расширение работает на браузере Google Chrome. Для других пользователей информация об инструменте доступна в блоге разработчиков.
Самое значимое
В новых версиях смартфона будут заменены аккумуляторы, из-за которых самовозгорались первые партии аппаратов
По словам аналитика, одно из главных изменений OLED iPhone - полноэкранный дизайн. Клавишу Home полностью уберут, а технологию по распознаванию отпечатков пальцев обновят
Характеристики устройства не раскрываются, его фотографии также отсутствуют. Бласс отметил, что телефон поступит в продажу по цене около €59 (примерно 3.6 тысяч рублей)
Всемирный банк привлечет в качестве разработчиков проекта армянский стартап Fambox из Технологического центра Гюмри (GTC)
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Минобороны НКР: Тела азербайджанских диверсантов эвакуированы из нейтральной зоны Как сообщает пресс-служба Минобороны Арцаха, эвакуация была произведена в соответствии с достигнутой 25 февраля договоренностью, то ест именно так, как изначально настаивала карабахская сторона
Авторитетный журнал Global Finance признал Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении Авторитетный журнал Global Finance признал Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении 2017 года.
Каладзе: Вопрос абхазской железной дороги с премьером Армении не обсуждался Каладзе откликнулся на то заявление оппозиции, согласно которому, визит премьер-министра Армении в Грузию касался именно вопроса абхазского участка железной дороги.
Левон Йолян выдвинут на пост главы Контрольной палаты Армении По его словам, согласно уставу Национального Собрания Армении полномочия предыдущего главы Контрольной палаты Армении Ишхана Закаряна, который подал в отставку 9 февраля, прекращены