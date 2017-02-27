Турция завершит свою операцию в Сирии после взятия Мембиджа
27 февраля 2017 - 18:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция завершит свою военную операцию в Сирии после взятия Мембиджа и создания вокруг нее зоны безопасности. Об этом заявил советник президента Турции Ильнур Чевик.
«После того, как Мембидж будет взят, арабское население вернется туда, 90-километровая зона будет достигнута, Турция остановит свою операцию в Сирии», - сказал Чевик и добавил, что Турция продолжит наступление на Мембидж, пишет Интерфакс.
«Турция старается создать там 90-километровую зону безопасности. 85% территории Мембиджа и окрестностей контролируются боевиками курдского демократического союза. Турция сейчас будет делать все, чтобы вернуть туда арабское население, очистить от боевиков», - заключил он.
Советник Эрдогана также подчеркнул важность сотрудничества Москвы и Анкары в борьбе с терроризмом, что, по его словам, укрепило безопасность в самой Турции. Ильнур Чевик подтвердил важность российского присутствия в Латакии для сохранения стабильности в регионе.
«Латакия для нас никакая не проблема. Латакия всегда была при (президенте Сирии Башаре) Асаде. Поскольку Россия для нас - дружественная держава, мы не имеем никаких претензий к военной базе в Латакии. Наоборот, мы считаем, что присутствие российских войск там важно, чтобы укреплять стабильность региона», - сказал Чевик.
Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.
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