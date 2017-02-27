В Армении появится День государственной символики

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении на заседании 27 февраля принял в первом чтении дополнения в закон «О праздниках и памятных датах», которыми предусматривается введение Дня государственной символики.

Как отметил замминистра культуры и по делам молодежи Армении Артур Погосян, День государственной символики будет отмечаться в тот же день, что и День Конституции – 5-го июля.

По его словам, праздничный день армянской государственной символики необходим для должного воспитания молодежи и популяризации государственной символики.