В Армении появится День государственной символики
27 февраля 2017 - 19:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Армении на заседании 27 февраля принял в первом чтении дополнения в закон «О праздниках и памятных датах», которыми предусматривается введение Дня государственной символики.
Как отметил замминистра культуры и по делам молодежи Армении Артур Погосян, День государственной символики будет отмечаться в тот же день, что и День Конституции – 5-го июля.
По его словам, праздничный день армянской государственной символики необходим для должного воспитания молодежи и популяризации государственной символики.
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