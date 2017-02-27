Саргсян: Завершены переговоры по новому правовому документу между Арменией и ЕС
27 февраля 2017 - 19:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения и Евросоюз завершили переговоры по новому правовому документу. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на совместном брифинге с председателем Совета Европы Дональдом Туском.
«Центральной темой сегодняшней встречи стало рамочное соглашение Армения-ЕС. И сегодня я с удовлетворением могу констатировать, что стороны завершили переговоры. Новый правовой документ – соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве – отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС», - сказал Саргсян, сообщает пресс-служба президента Армении.
Саргсян заявил, что кроме рамочного документа стороны зафиксировали заметный прогресс в направлении профильного сотрудничества, подписав программу «Горизонт 2020» о малых и средних предприятиях и инноваций. «В предстоящем времени успешно завершим также работы по присоединению к соглашению об общей авиационной зоне и инициативе «Творческая Европа». Последние два года с точки зрения сотрудничества Армении и ЕС отличались активностью, заметно активизировался политический диалог, расширено сотрудничество в разных сферах», - отметил Саргсян.
Он также заявил, что ожидает в скором времени начала диалога о либерализации визового режима с Арменией, что было закреплено в совместной декларации Рижского саммита Восточного партнерства и будет способствовать расширению и углублению связей между народами.
«Как вы знаете, в основе нашего сотрудничества – проводимые в Армении реформы. Евросоюз в течение 25 лет независимости Армении всегда был рядом с нами, предоставлял существенное финансовое, техническое и моральное содействие, результаты которого видимы в различных сферах. Реформированы сферы общественного управления, юстиции, сельского хозяйства, статистики, государственных закупок, усовершенствована сфера среднеспециального образования, улучшена бизнес и инвестиционная среда Армении. Мы решительны продвигать взаимодействие по этим и представляющим взаимный интерес другим сферам для достижения новых результатов», - подчеркнул президент Армении.
Ранее сообщалось, что президент Армении Серж Саргсян 26 февраля отправился в столицу Бельгии - Брюссель с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого запланированы встречи со всеми высокопоставленными представителями Европейского союза и НАТО.
Самое значимое
Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.
В настоящее время у армянской стороны есть одна проблема – это карабахский конфликт, и от урегулирования этой проблемы зависит решение всех остальных.
Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
«Защитники» Сарика Андреасяна стали четвертым самым худшим фильмом за всю историю наблюдения Так, в рейтинге худших фильмов 2017 года по мнению российских критиков «Защитники» занимают первое место, а рейтинге худших фильмов за всю историю - четвертое
Австрийские власти против проведения в стране мероприятий с участием Эрдогана Курц отметил, что предыдущие визиты турецкого лидера в Германию и Австрию приводили к «созданию напряженности» между проживающими в этих странах сторонниками Эрдогана и турками курдского происхождения
В Армении появится День государственной символики Парламент Армении на заседании 27 февраля принял в первом чтении дополнения в закон «О праздниках и памятных датах», которыми предусматривается введение Дня государственной символики.
В Великобритании выпустят двенадцатигранные монеты номиналом в 1 фунт По данным Королевского монетного двора, сейчас приблизительно каждая тридцатая монета в один фунт является фальшивой. Старые круглые фунты будут изъяты из оборота до 15 октября 2017 года