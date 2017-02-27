Саргсян: Завершены переговоры по новому правовому документу между Арменией и ЕС

PanARMENIAN.Net - Армения и Евросоюз завершили переговоры по новому правовому документу. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на совместном брифинге с председателем Совета Европы Дональдом Туском.

«Центральной темой сегодняшней встречи стало рамочное соглашение Армения-ЕС. И сегодня я с удовлетворением могу констатировать, что стороны завершили переговоры. Новый правовой документ – соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве – отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС», - сказал Саргсян, сообщает пресс-служба президента Армении.

Саргсян заявил, что кроме рамочного документа стороны зафиксировали заметный прогресс в направлении профильного сотрудничества, подписав программу «Горизонт 2020» о малых и средних предприятиях и инноваций. «В предстоящем времени успешно завершим также работы по присоединению к соглашению об общей авиационной зоне и инициативе «Творческая Европа». Последние два года с точки зрения сотрудничества Армении и ЕС отличались активностью, заметно активизировался политический диалог, расширено сотрудничество в разных сферах», - отметил Саргсян.

Он также заявил, что ожидает в скором времени начала диалога о либерализации визового режима с Арменией, что было закреплено в совместной декларации Рижского саммита Восточного партнерства и будет способствовать расширению и углублению связей между народами.

«Как вы знаете, в основе нашего сотрудничества – проводимые в Армении реформы. Евросоюз в течение 25 лет независимости Армении всегда был рядом с нами, предоставлял существенное финансовое, техническое и моральное содействие, результаты которого видимы в различных сферах. Реформированы сферы общественного управления, юстиции, сельского хозяйства, статистики, государственных закупок, усовершенствована сфера среднеспециального образования, улучшена бизнес и инвестиционная среда Армении. Мы решительны продвигать взаимодействие по этим и представляющим взаимный интерес другим сферам для достижения новых результатов», - подчеркнул президент Армении.

Ранее сообщалось, что президент Армении Серж Саргсян 26 февраля отправился в столицу Бельгии - Брюссель с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого запланированы встречи со всеми высокопоставленными представителями Европейского союза и НАТО.