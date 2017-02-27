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«Защитники» Сарика Андреасяна стали четвертым самым худшим фильмом за всю историю наблюдения

«Защитники» Сарика Андреасяна стали четвертым самым худшим фильмом за всю историю наблюдения
27 февраля 2017 - 19:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Фильм «Защитники» российского режиссера армянского происхождения Сарика Андреасяна, по состоянию на 27 февраля 2017 года, является четвертым самым худшим фильмом за всю историю наблюдения кинокритиков. Такие данные приводит сайт «Критиканство», агрегирующий критические обзоры фильмов.

Так, в рейтинге худших фильмов 2017 года по мнению российских критиков, «Защитники» занимают первое место, а в рейтинге худших фильмов за всю историю - четвертое.

При формировании рейтинга учитываются оценки в рецензиях, авторитетность источника и профессионализм авторов.

Фильм получил почти исключительно отрицательные отзывы в российской прессе. Его разгромили авторы таких изданий как «Афиша», «Meduza», «Российская газета», «Мир фантастики» и многих других. В рейтинге IMDb (Internet Movie Database) фильм получил 3.1 балла из возможных 10-ти.

«Защитники» - российский фильм о советских супергероях по аналогии с американскими комиксами о Лиге справедливости и Мстителях.Фильм рассказывает об отряде супергероев, созданном во время холодной войны. В него вошли представители разных национальностей СССР, которые долгое время скрывали, кем они являются на самом деле. Однако в тяжелое для страны время они решаются взяться за дело. Сверхспособности главных героев отражают сильные качества и традиции представленных народов.

Съемки начались 27 апреля 2015 года, а выход картины состоялся 23 февраля 2017 года.

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