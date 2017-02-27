Саргсян - Туску: Главным в урегулировании карабахского конфликта является свободное волеизъявление народа Арцаха

PanARMENIAN.Net - Базовым в урегулировании карабахского конфликта является право на свободное волеизъявление народа Нагорного Карабаха. Об этом 27 февраля заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе совместного брифинга с председателем Совета Европы Дональдом Туском в Брюсселе.

«Хотя Армения выражает готовность к разумным компромиссам, тем не менее, в этой проблеме базовым является право народа Нагорного Карабаха самому решать свое будущее путем свободного волеизъявления. Здесь иного подхода быть не может», - сказал Саргсян.

По его словам, право народа Арцаха (Карабаха) на самоопределение не только зафиксировано в основополагающих международных документах, но и давно признано и закреплено в многочисленных заявлениях Минской группы ОБСЕ – единственном формате урегулирования.

«То есть это не только позиция Армении, но и международного сообщества», - сказал Саргсян, поблагодарив ЕС за сбалансированный подход к проблеме.

Ранее сообщалось, чтоАрмения и Евросоюз завершили переговоры по новому правовому документу. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на совместном брифинге с председателем Совета Европы Дональдом Туском.