Саргсян - Туску: Главным в урегулировании карабахского конфликта является свободное волеизъявление народа Арцаха
27 февраля 2017 - 19:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Базовым в урегулировании карабахского конфликта является право на свободное волеизъявление народа Нагорного Карабаха. Об этом 27 февраля заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе совместного брифинга с председателем Совета Европы Дональдом Туском в Брюсселе.
«Хотя Армения выражает готовность к разумным компромиссам, тем не менее, в этой проблеме базовым является право народа Нагорного Карабаха самому решать свое будущее путем свободного волеизъявления. Здесь иного подхода быть не может», - сказал Саргсян.
По его словам, право народа Арцаха (Карабаха) на самоопределение не только зафиксировано в основополагающих международных документах, но и давно признано и закреплено в многочисленных заявлениях Минской группы ОБСЕ – единственном формате урегулирования.
«То есть это не только позиция Армении, но и международного сообщества», - сказал Саргсян, поблагодарив ЕС за сбалансированный подход к проблеме.
Ранее сообщалось, чтоАрмения и Евросоюз завершили переговоры по новому правовому документу. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на совместном брифинге с председателем Совета Европы Дональдом Туском.
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Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.
В настоящее время у армянской стороны есть одна проблема – это карабахский конфликт, и от урегулирования этой проблемы зависит решение всех остальных.
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