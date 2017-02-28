Генсек НАТО: Продолжение карабахского конфликта тормозит развитие всего региона

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 27 февраля в рамках рабочего визита в Бельгии на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил урегулирование карабахского конфликта.

По словам Саргсяна, карабахский конфликт - «самый взрывоопасный вызов безопасности региона».

«В контексте урегулирования конфликта в Карабахе, я подчеркнул большое значение содействия НАТО и лично господина Столтенберга посредническим усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное решение проблемы», - отметил глава Армении.

«Апрельская война и продолжающиеся после неё регулярные обстрелы с применением тяжёлой артиллерии и военной техники фиксируют, что отныне этот конфликт «активен», и сегодня более чем когда-либо необходимо, чтобы всё международное сообщество объединилось вокруг цивилизованного решения, содействуя предпринимаемым Минской группой ОБСЕ усилиям в направлении мирного урегулирования конфликта», - сказал Саргсян.

В свою очередь, Столтенберг заявил, что «озабочен непрекращающимися нарушениями на линии соприкосновения, в том числе в эти выходные».

«Очень важно избежать роста напряжённости, потому что этот конфликт не имеет военного решения. Его продолжение тормозит развитие всего региона. Следовательно, мы поощряем и Армению, и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать в направлении мирного урегулирования НК конфликта. НАТО полностью поддерживает усилия Минской группы в этом направлении», - заявил Столтенберг.

Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.