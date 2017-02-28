Генсек НАТО: Продолжение карабахского конфликта тормозит развитие всего региона
28 февраля 2017 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 27 февраля в рамках рабочего визита в Бельгии на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил урегулирование карабахского конфликта.
По словам Саргсяна, карабахский конфликт - «самый взрывоопасный вызов безопасности региона».
«В контексте урегулирования конфликта в Карабахе, я подчеркнул большое значение содействия НАТО и лично господина Столтенберга посредническим усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное решение проблемы», - отметил глава Армении.
«Апрельская война и продолжающиеся после неё регулярные обстрелы с применением тяжёлой артиллерии и военной техники фиксируют, что отныне этот конфликт «активен», и сегодня более чем когда-либо необходимо, чтобы всё международное сообщество объединилось вокруг цивилизованного решения, содействуя предпринимаемым Минской группой ОБСЕ усилиям в направлении мирного урегулирования конфликта», - сказал Саргсян.
В свою очередь, Столтенберг заявил, что «озабочен непрекращающимися нарушениями на линии соприкосновения, в том числе в эти выходные».
«Очень важно избежать роста напряжённости, потому что этот конфликт не имеет военного решения. Его продолжение тормозит развитие всего региона. Следовательно, мы поощряем и Армению, и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать в направлении мирного урегулирования НК конфликта. НАТО полностью поддерживает усилия Минской группы в этом направлении», - заявил Столтенберг.
Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.
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Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
«Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
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