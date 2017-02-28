ВС Азербайджана произвели более 2200 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 27 на 28 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня свыше 120 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 2200 выстрелов.

Наиболее интенсивные Азербайджаном режима прекращения огня зарегистрированы в восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения войск, где ВС Азербайджана из 60-и и 82-миллиметровых минометов выпустили в направлении армянских позиций в общей сложности 15 снарядов.

Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно нести боевое дежурство.

В ночь с 26 на 27 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск нарушили режим прекращения огня свыше 85 раз. В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 1150 выстрелов.