Генсек ООН призвал «без промедления» возобновить переговоры по карабахскому конфликту
28 февраля 2017 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен обострением ситуации в зоне карабахского конфликта, а также призывает противоборствующие стороны соблюдать режим прекращения огня и без промедления возобновить предметные переговоры. Об этом заявил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«Мы обеспокоены недавними сообщениями о столкновениях вдоль линии соприкосновения в Арцахе (Нагорном Карабахе)», - сказал он, отметив, что генсек ООН в полной мере поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, Франция и США), нацеленные на «снижение опасного уровня напряженности и предотвращение дальнейшей эскалации ситуации».
По словам Дюжаррика, административный глава всемирной организации «призывает все стороны воздержаться от любых действий, которые могут навредить соглашению о прекращении огня, и без промедления возобновить предметные переговоры, нацеленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», передает ТАСС.
Ранееминистерством иностранных дел НКР выступило с заявлением, в котором говорится, что повышая градус напряженности на линии соприкосновения, Азербайджан пытается проверить не только боеспособность Армии обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики ), но и реакцию международного сообщества на использование силы.
Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.
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