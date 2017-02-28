В армянском Капане произошло землетрясение магнитудой 3.9: Пострадавших нет

PanARMENIAN.Net - 28 февраля в 10:17 (по ереванскому времени) сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» министерства по чрезвычайным ситуациям Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.9 с эпицентром в 5 км к северо-западу от города Капан Сюникской области РА. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Как сообщили PanARMENIAN.Net в МЧС Армении, в результате землетрясения пострадавших и разрушений нет.

Географические координаты эпицентра – 39.24˚ северной широты и 46.38˚ восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5 баллов.

Подземные толчки ощущались в городах Капан (силой 5 баллов), Горис и Каджаран (силой 4-5 баллов).

За землетрясением последовал афтершок магнитудой 3.3.