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SpaceX отправит двух космических туристов на Луну в 2018 году

SpaceX отправит двух космических туристов на Луну в 2018 году
28 февраля 2017 - 11:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская частная космическая компания SpaceX объявила о планах организовать полет двух человек к Луне.

Основатель и глава компании Илон Маск уточнил, что пассажирами космического корабля станут не профессиональные астронавты, а частные лица, пожелавшие совершить космический полет в качестве туристов и уже сделавшие «значительные денежные вложения».

При этом глава SpaceX отказался назвать имена двух будущих космических туристов, сказав лишь, что они знакомы друг с другом, и что «это не кто-то из Голливуда». Уже в 2017 году они пройдут необходимую медицинскую проверку, после чего начнется подготовка к полету.

«Эта программа - возможность для человечества вернуться в дальний космос впервые за последние 45 лет», - считает Илон Маск, передает BBC.

Космический корабль для этого путешествия уже проходит испытания и в 2017 году совершит, как предполагается, первый непилотируемый полет.

Маск подчеркнул, что планы полета к Луне стали возможны благодаря сотрудничеству SpaceX с НАСА. этот аппарат разрабатывался компанией SpaceX вместе с НАСА для доставки людей на Международную космическую станцию

Первый полет космического корабля будет непилотируемым, второе испытание - уже с командой на борту - запланировано на вторую декаду 2018 года.

Илон Маск признает, что полет к Луне - это рискованное предприятие, но уверяет, что будущие туристы полностью осознают, на что они идут.

«Конечно, они не наивны, а мы, со своей стороны, будем прилагать все возможные усилия, чтобы свести риск к минимуму. Но он все равно не нулевой», - заявил Илон Маск.

По задумке SpaceX, корабль с туристами на борту совершит облет вокруг Луны, но не будет на нее садиться. Как рассказал Маск, его компания была готова предоставить место на корабле в первую очередь астронавтам НАСА, если бы агентство проявило заинтересованность в таком полете к Луне.

Последний раз люди летали к Луне в начале 1970-х годов. Затем НАСА решило закрыть свою лунную программу «Аполлон» из-за ее слишком большой стоимости.

Ссылки по теме:
AFP. SpaceX to send two tourists around Moon in 2018
Bbc.com: Илон Маск анонсировал полет двух туристов к Луне в 2018 году
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