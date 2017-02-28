Столтенберг: Сотрудничество Армения-НАТО может быть более тесным в сефрах обороны и безопасности

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Бельгии подвели итоги переговоров на совместной пресс-конференции 27 февраля.

«Отношения Армения-НАТО, которые основаны на чётко осознанных общих интересах и необходимости, имеют довольно богатую повестку. Мы с генеральным секретарём обоюдно подчеркнули важность сохранения нынешнего уровня политического диалога и продолжения регулярных контактов, а также обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития и расширения наших партнёрских отношений с НАТО. Мы констатировали, что успешно реализованы четыре плана действий Индивидуального партнёрства Армения-НАТО, и в настоящее время на этапе утверждения находится уже пятый план на 2017-2019 годы. Мы чётко подчеркнули важность скорого старта деятельности в Армении Фонда доверия НАТО», - сказал Саргсян.

По его словам, Армения продолжает вносить свой важный вклад в коллективные усилия по установлению международного мира и стабильности, превращаясь из потребителя безопасности в поставщика безопасности.

«Армения сама, имея серьёзные вызовы безопасности, вносит свой вклад в дело безопасности и стабильности в других точках мира, хорошо осознавая, насколько мир сегодня взаимосвязан, и что больше нет вызовов безопасности отдельных государств. Они принадлежат отдельным странам и всем. Я с удовлетворением отмечаю, что в результате сотрудничества Армения-НАТО, развивая свои навыки в сфере миротворчества, Армения в последние годы расширила географию своих действий: параллельно с вовлечённостью в Косово и в Афганистане, сегодня наши военные участвуют также под эгидой ООН в миссиях, осуществляемых в Ливане и Мали. С радостью отмечаю, что Армения со стороны альянса и государств-членов оценивается как «активный партнёр НАТО», - заявил Саргсян.

«Мы констатировали, что согласно документу в рамках программы «Партнёрство во имя мира», защита и укрепление основополагающих свобод и прав человека, обеспечение свободы и справедливости и установление мира посредством демократии являются стержневыми общими ценностями для партнёрства», - заключил Саргсян.

Президент также подтвердил готовность Армении продолжать формирование оживлённой позитивной повестки с организацией Североатлантического альянса и государствами его членами с целью дальнейшего укрепления международного мира и безопасности.

В свою очередь, генсек НАТО приветствовал партнёрство с Арменией, которое «в течение долгих лет развивается». По мнению Столтенберга, это хорошо и для Армении, и для НАТО.

По словам генсека, с Саргсяном обсуждена возможность продвижения партнёрства и укрепления сотрудничество с Арменией.

«Армения внесла важный вклад в осуществляемую в Афганистане миссию НАТО «Решительная поддержка». Очень благодарен за участие Армении в военном присутствии НАТО в Афганистане, направленном на борьбу с терроризмом, и за вклад в это дело. Армения также помогает нашей миротворческой миссии в Косово, что способствует обеспечению стабильности на Западных Балканах. Армянские войска помогают установить стабильность в этих странах. Мы благодарны за внесённый вклад, который помогает сделать Евроатлантический район стабильным и наиболее безопасным.

НАТО настроено на работу как с Арменией, так и с другими партнёрами, потому что сотрудничество между НАТО и Арменией вытекает из интересов двух сторон», - заявил в частности Столтенберг.

Он признался, что в настоящее время разрабатывается новый план действий индивидуального партнёрства, который приведён в соответствие с нуждами и требованиями Армении.

«Потенциал для наиболее тесного сотрудничества вижу в сферах взаимодействия, оборонных реформ и образования в этой области. НАТО и наши союзники имеют значительный опыт для реформ в сфере обороны и безопасности. Армения может рассчитывать на эти ресурсы», - заявил генсек НАТО.

Он также поздравил Саргсяна с участием Вооружённых сил в программе «Построение целостности», направленную на борьбу с коррупцией в армии, а также в связи с прогрессом в деле реализации резолюции 1325 Совета безопасности ООН относительно мира и безопасности женщин.