Турецкий суд принял решение об аресте немецкого журналиста Die Welt

PanARMENIAN.Net - Суд в Стамбуле 27 февраля удовлетворил запрос прокуратуры на арест корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела, имеющего немецкое и турецкое гражданство.

Официальный представитель немецкого МИД Мартин Шефер 27 февраля в очередной раз призвал турецкие власти выпустить Дениза Юджела на свободу. Днем ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил с критикой Турции, сказав, что «нет никакой необходимости, и это совершенно неоправданно так долго содержать под стражей Дениза Юджела до допроса в прокуратуре». Кроме того, 160 депутатов бундестага в открытом письме послу Турции в Германии призвали посодействовать его освобождению, пишет Deutsche Welle.

Дениз Юджел добровольно явился в полицию в Стамбуле 14 февраля. Турецкие власти подозревают его в членстве в террористической организации, распространении пропаганды и злоупотреблении в использовании информацией.

Поскольку в Турции действует режим чрезвычайного положения, подозреваемые в совершении преступлений могут содержаться под стражей до 14 дней без предъявления обвинений. В случае помещения его в предварительное заключение оно, по турецким законам, может продлиться до 5 лет.

По информации агентства dpa, речь предположительно идет об электронных сообщениях, похищенных из взломанного почтового ящика министра энергетики Турции Берата Албайрака, который является зятем президента Турции Эрдогана. Распространенные хакерской группой Redhack электронные письма фигурировали в двух публикациях Дениза Юджела. Группа Redhack признана в Турции террористической организацией.

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