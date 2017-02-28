ВОЗ составила список устойчивых к антибиотикам опасных супербактерий
28 февраля 2017 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список устойчивых к антибиотикам бактерий, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья людей.
Лидируют в нем грамотрицательные бактерии, такие как кишечная палочка, которые могут вызывать смертельно опасные инфекции кровотока и пневмонию у пациентов больниц, чей иммунитет ослаблен, пишет BBC.
Бактерии первостепенной важности:
Акинетобактерия бауманна (устойчивость к карбапенемам) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы. Синегнойная палочка (устойчивость к карбапенемам) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы. Энтеробактерии, включая клебсиеллу, кишечную палочку, серрацию и протеус (устойчивость к карбапенемам, БЛРС- продуцирующим штаммам) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, мочевой и кровеносной систем.
Высокий приоритет важности:
Энтерококки фэциум (устойчивость к ванкомицину) - может привести к серьезным инфекциям кровеносной системы и ран. Золотистый стафилококк (устойчивость к метициллину, нейтральный и устойчивый к ванкомицину) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, кровеносной и мочевой систем, а также ран. Хеликобактер пилори (устойчивость к кларитромицину) - может привести к инфекциям, связанным с язвенными болезнями желудка. Кампилобактеры (устойчивость к фторхинолону) - может привести к острым диарейным заболеваниям и инфекциям кровотока. Салмолнелла (устойчивость к фторхинолону) - может привести к острым диарейным заболеваниям и заражению крови. Гонококки (устойчивость к фторхинолону и цефалоспорину) - инфекция передающаяся половым путем, может привести к бесплодию, в редких случаях распространяется на суставы и кровеносную систему.
Средний приоритет важности:
Пневмококк (невосприимчивость к пенициллину) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, менингиту и заражению крови. Гемофильная палочка (устойчивость к ампициллину) - может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, менингиту, заражению крови, суставным и кожным инфекциям. Шигеллы (устойчивость к фторхинолону) - диарейное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениями, включая почечную недостаточность.
Представленный учеными список будет обсуждаться в преддверии саммита G20 в Германии этим летом: целью международного сообщества станет поиск новых антибиотиков, которые смогли бы бороться с инфекциями, трудно поддающимися лечению.
Многие эксперты уже неоднократно предупреждали о приближении так называемой постантибиотической эры, когда некоторые инфекции будет невозможно вылечить существующими препаратами. Таким образом, самые обычные инфекции могут получить широкое распространение и привести к летальным исходам.
Кроме того, в ВОЗ предупреждают о том, что фармацевтические компании могут пойти по пути наименьшего сопротивления и сосредоточиться на разработке более простых и прибыльных препаратов, в то время как акцент должен быть сделан на клинической необходимости новых антибиотиков.
В список ВОЗ не был включен туберкулез - поиску новых методов лечения этой инфекции уже отдано приоритетное значение.
Список был составлен с учетом текущего уровня устойчивости к лекарствам, глобальных показателей смертности, распространения инфекций и нагрузки на систему здравоохранения.
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