В Киеве откроется выставка «Армянская книга на Украине: 400-летняя история»

PanARMENIAN.Net - В киевском корпусе Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского 1 марта откроется уникальная выставка «Армянская книга на Украине: 400-летняя история».

«Впервые общественности будут представлены уникальные документы, иллюстрирующие дружеские связи армянского и украинского народов – от рукописей XIV, XVI и XVII веков, изданий об Армении XIX - начала ХХ в., книг по истории армянской музыки до современного коллекционного фонда «Армянская библиотека», основанного в 2015 году», - говорится в сообщении организаторов.

Презентацию выставки проведет известный историк, глава Комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины Давид Давтян.

По словам организаторов, армянская диаспора занимает заметное место в истории Украины: «Многовековая история и культура армян Украины – это уникальное явление, сочетание творческого труда с сохранением самобытной культуры».

Почетное место среди письменного наследия армянского народа, которое хранится в книгохранилищах Украины, занимает рукописная книга. В фондах Института рукописи НБУВ – самых богатых по своей содержательности и объему на Украине – хранятся три Евангелия, созданные на армянском языке, которые являются прекрасными образцами армянской письменной и художественной культуры. Орнаментация и миниатюры армянских Евангелий номинируются специалистами как «роскошные». Среди армянских рукописей – и армяно-латинский словарь ХVII века, хорошо оправленный и с уникальными филигранями.

Отмечается также, что масштабная выставка является ярким свидетельством того значительного вклада, который армяне внесли в культуру Украины, и одновременно проявлением уважения со стороны украинского народа к уникальному многовековому письменному и печатному наследию армян Украины, которое хранится и охраняется Украинские государством.