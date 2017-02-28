Полиция задержала австралийца за разработку системы предупреждения об «умных бомбах» для ИГ

PanARMENIAN.Net - Полиция Австралии задержала мужчину по подозрению в разработке системы предупреждения о ракетном нападении для террористической группировки «Исламское государство». 42-летний подозреваемый, имя которого не называется, был задержан 28 февраля в своем доме в городе Янг в Новом Южном Уэльсе.

По версии следствия, мужчина придумал и разработал для ИГ систему, которая обнаруживает лазерную метку, используемую для наведения «умных бомб» и крылатых ракет в Сирии и Ираке.

Он также разрабатывал системы, необходимые для создания управляемой ракеты дальнего радиуса действия. Подозреваемому предъявлены обвинения по двум эпизодам подготовки к участию в незаконных вооруженных формированиях, за это ему грозит до пожизненного заключения.

В полиции подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что задержанный готовил теракт в Австралии, передает Meduza.

Ранее сообщалось, что ИГ занимается разработкой источников питания для списанных ракет класса «земля-воздух», захваченных террористами.