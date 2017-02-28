Полиция задержала австралийца за разработку системы предупреждения об «умных бомбах» для ИГ
28 февраля 2017 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Австралии задержала мужчину по подозрению в разработке системы предупреждения о ракетном нападении для террористической группировки «Исламское государство». 42-летний подозреваемый, имя которого не называется, был задержан 28 февраля в своем доме в городе Янг в Новом Южном Уэльсе.
По версии следствия, мужчина придумал и разработал для ИГ систему, которая обнаруживает лазерную метку, используемую для наведения «умных бомб» и крылатых ракет в Сирии и Ираке.
Он также разрабатывал системы, необходимые для создания управляемой ракеты дальнего радиуса действия. Подозреваемому предъявлены обвинения по двум эпизодам подготовки к участию в незаконных вооруженных формированиях, за это ему грозит до пожизненного заключения.
В полиции подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что задержанный готовил теракт в Австралии, передает Meduza.
Ранее сообщалось, что ИГ занимается разработкой источников питания для списанных ракет класса «земля-воздух», захваченных террористами.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 1 марта проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района, близ населенного пункта Шыхляр.
Длительность просмотров видео на YouTube достигла 1 млрд часов в день «В прошлом году мы достигли важной вехи: люди во всем мире теперь смотрят по миллиарду часов невероятного контента на YouTube каждый день!» — написал Гудроу
Ученые нашли способ редактирования ДНК: Это поможет в лечении тяжелых наследственных заболеваний Ее можно применять для лечения таких тяжелых наследственных заболеваний, как муковисцидоз, фенилкетонурия или болезнь Хантингтона
В Киеве откроется выставка «Армянская книга на Украине: 400-летняя история» В киевском корпусе Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского 1 марта откроется уникальная выставка «Армянская книга на Украине: 400-летняя история».