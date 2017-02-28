Индия запретила BBC снимать на своей территории фильмы о тиграх
28 февраля 2017 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное управление по защите тигров (NTCA) запретило телерадиокомпании Би-би-си (BBC) и ее корреспонденту в южно-азиатском регионе Джастину Роулатту вести съемки тигров на территории заповедников в Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily News and Analysis.
Отмечается, что запрет связан со «злоупотреблением доверия» телерадиокомпанией во время съемок документального фильма в национальном парке Казиранга. Фильм Би-би-си «Казиранга: парк, где стреляют в людей, чтобы защитить носорогов» поднимает вопрос убийства сотрудниками парка предполагаемых браконьеров.
NTCA утверждает, что Би-би-си предоставила неверный сценарий фильма. В свою очередь, Роулатт заявил, что Би-би-си не пыталась никого ввести в заблуждение во время съемок, а также не пытается представить стратегию парка как «стрелять с целью убить» в любой момент. Роулатт добавил, что как профессиональный журналист, он был обязан узнать обстоятельства гибели предполагаемых браконьеров.
NTCA рекомендовало министерству иностранных дел аннулировать визы Роулатта и его команды и принять необходимые меры для предотвращения их въезда в Индию на срок не менее пяти лет.
Также NTCA рекомендует министерству охраны окружающей среды запретить Би-би-си проводить съемки охраняемых зонах Индии в течение пяти лет.
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