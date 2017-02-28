Трамп: За организацией утечек в СМИ стоят Обама и «его людей»
28 февраля 2017 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп считает, что за утечками в СМИ информации, направленной на его дискредитацию, стоит бывший глава американского государства Барак Обама и его люди.
«Я думаю, что (бывший) президент Обама стоит за этим, потому что его люди определенно стоят за этим», - отметил Трамп, передает ТАСС со ссылкой на интервью Трампа телекомпании Fox News .
«Некоторые из утечек, вероятно, исходят как раз от этой группы», - считает президент.
Трамп заявил, что говорит об «очень серьезных утечках», которые «очень плохо» сказываются «на национальной безопасности» США, однако конкретно не пояснил, какую именно информацию, попавшую в СМИ, он имеет в виду.
В интервьюглава Белого дома также добавил, что «никто никогда точно не знает, что происходит за кулисами» американской политики.
«Ты, вероятно, можешь быть прав насчет чего-то, но никогда нельзя знать наверняка», - отметил он.
«Но я также понимаю, что это политика, - сказал Трамп, говоря об утечках. - И это, вероятно, продолжится».
Ранее Трамп уже обвинял «людей Обамы» в том, что это именно они допустили утечки информации о подробностях телефонных переговоров действующего главы Белого дома с лидерами Мексики и Австралии. По словам Трампа, сотрудники, работавшие в администрации Обамы, все еще остаются в аппарате Белого дома и Совете национальной безопасности, сейчас идет работа по их замене новыми людьми.
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