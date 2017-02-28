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ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана

ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана
28 февраля 2017 - 12:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 1 марта проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района, близ населенного пункта Шыхляр.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевые помощники Геннадие Петрика (Молдова) и Христо Христов (Болгария).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

8 декабря, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района НКР, северо-восточнее села Кенгерли. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи.

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