ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана
28 февраля 2017 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 1 марта проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района, близ населенного пункта Шыхляр.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевые помощники Геннадие Петрика (Молдова) и Христо Христов (Болгария).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
8 декабря, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района НКР, северо-восточнее села Кенгерли. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи.
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