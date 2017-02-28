РФ отказалась по запросу Южной Кореи задержать подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама
28 февраля 2017 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские правоохранительные органы отказались задерживать подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама по запросу Южной Кореи.
Как отмечает издание, После убийства четыре гражданина КНДР покинули Малайзию и направились в Пхеньян через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. Южная Корея направила России запрос на задержание подозреваемых, но в Москве не нашли для этого достаточных оснований, пишет Meduza со ссылкой на издание «Чунан ильбо».
Российская сторона пока никак не прокомментировала запрос Южной Кореи.
Ким Чен Нам, который приходился старшим братом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, был убит 13 февраля в Куала-Лумпуре. Две женщины набросили ему на лицо платок с отравляющим веществом VX — одним из самых сильнодействующих ядов, используемых как химическое оружие.
Полиция Малайзии задержала подозреваемых в исполнении преступления гражданок Индонезии и Вьетнама. Одна из них заявила, что ей предложили поучаствовать в «телевизионном розыгрыше» и заплатили за это 90 долларов. По подозрению в причастности также задержан малайзиец и гражданин КНДР.
По данным южнокорейской разведки, к организации убийства могут быть причастны Министерство госбезопасности и Министерство иностранных дел КНДР, так как полиция разыскивает сотрудников этих ведомств.
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