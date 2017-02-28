Голосовой помощник Alexa от Amazon научится «узнавать» людей по их голосам
28 февраля 2017 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Голосовой помощник Alexa от Amazon научится идентифицировать разных пользователей по их голосам.
Над этой возможностью Amazon работает с лета 2015 года. Опция имеет рабочее название Voice ID. Предполагается, что Alexa будет с помощью этой функции выполнять определенные команды, отданные конкретным человеком, пишет Republic со ссылкой на The Time
Например, таким образом можно будет разрешить покупку товаров на Amazon только владельцу аккаунта на сайте ритейлера.
Голосовой помощник поддерживает несколько профилей пользователей и доступ к покупкам через пин-код. Однако с возможностью распознавания голоса эти функции станут легче и доступнее.
Пользователи Alexa неоднократно сообщали о случайно сделанных через голосового помощника покупках на Amazon или в других онлайн-магазинах.
Это происходит, к примеру, когда с приложением «разговаривают» дети. В начале 2017 года в Далласе шестилетняя девочка таким образом заказала дорогой кукольный дом.
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