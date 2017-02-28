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В Карабахе почтили память жертв погромов в Сумгаите

В Карабахе почтили память жертв погромов в Сумгаите
28 февраля 2017 - 13:53 AMT

PanARMENIAN.Net - 28 февраля в связи с 29-й годовщиной сумгаитских погромов, президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян в сопровождении предводителя Арцахской епархии ААЦ архиепископа Паргева Мартиросяна и представителей высшего руководства республики посетил мемориальный комплекс Степанакерта и возложил цветы к памятнику безвинным жертвам. Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Арцах.

Погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с 26 по 29 февраля 1988 года стали первым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовыми насилиями, грабежами и убийствами. Сумгаитские события стали сигналом к началу в Азербайджане очередной, но по своему масштабу беспрецедентной волны антиармянских гонений и насилия, нового геноцида. Жертвами этой волны стали армяне Кировабада, Казаха, Ханлара, Дашкесана, Мингечаура, Баку и других городов и сел Азербайджана. Это привело к потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению.

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Армянские погромы в Баку

Во время погромов армян с 13 по 19 января 1990 года, по разным оценкам, в Баку было убито до 400 человек, почти 200 тысяч армян были изгнаны из столицы Азербайджана. Установить точное число погибших в Баку невозможно, так как следствия по делу о погромах не проводилось.

Погромы и убийства мирных жителей продолжались до 20 января, когда в город были введены подразделения Советской Армии. К 12-13 января 1990 года армянские погромы в Баку приобрели организованный и массовый характер. 13 января после 17:00 часов толпа из примерно 50 тысяч человек, вышедшая с митинга на площади Ленина, разделившись на группы, стала методично, дом за домом, "очищать" город от армян.

17 января 1990 года Европарламент принял резолюцию, призывающую Европейский Совет министров иностранных дел и Совет Европы вступиться за армян перед правительством СССР и требовавшую оказать немедленную помощь Армении и Нагорному Карабаху. 18 января группа американских сенаторов направила письмо Михаилу Горбачеву, в котором выразила озабоченность в связи с погромами армян в Баку и призвала к объединению Нагорного Карабаха с Арменией.

Всего в результате этнических чисток c 1988 по 1990 годы из Азербайджана вынуждено было уехать около полумиллиона армян, часть которых пополнила Диаспору, а больше половины приехали в Армению на постоянное место жительства.

Погромы армян в Сумгаите

Погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с 26 по 29 февраля 1988 г. стали первым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовыми насилиями, грабежами и убийствами. Сумгаитские события стали сигналом к началу в Азербайджане очередной, но по своему масштабу беспрецедентной волны антиармянских гонений и насилия, нового геноцида. Жертвами этой волны стали армяне Кировабада, Казаха, Ханлара, Дашкесана, Мингечаура, Баку и других городов и сел Азербайджана. Это привело к потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению.

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