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Associated Television International снимет фильм об Армении как о первой христианской стране

Associated Television International снимет фильм об Армении как о первой христианской стране
28 февраля 2017 - 16:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 28 февраля принял президента компании Associated Television International Дэвида МакКензи.

В ходе встречи обсуждались вопросы повышения узнаваемости Армении в мире, представления туристических возможностей республики и стимулирования туризма, сообщает пресс-служба армянского правительства.

МакКензи отметил, что их компания готовится снять документальный фильм об Армении, целью которого является повышение в мире узнаваемости Армении – как первой христианской страны.

По его словам, в фильме планируется представить культуру, историю, традиции армянского народа, что будет способствовать повышению интереса туристов к Армении.

Карапетян отметил, что правительство придает большую важность шагам по повышению туристической привлекательности Армении и готово обсудить предложения в данном направлении.

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