Associated Television International снимет фильм об Армении как о первой христианской стране

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 28 февраля принял президента компании Associated Television International Дэвида МакКензи.

В ходе встречи обсуждались вопросы повышения узнаваемости Армении в мире, представления туристических возможностей республики и стимулирования туризма, сообщает пресс-служба армянского правительства.

МакКензи отметил, что их компания готовится снять документальный фильм об Армении, целью которого является повышение в мире узнаваемости Армении – как первой христианской страны.

По его словам, в фильме планируется представить культуру, историю, традиции армянского народа, что будет способствовать повышению интереса туристов к Армении.

Карапетян отметил, что правительство придает большую важность шагам по повышению туристической привлекательности Армении и готово обсудить предложения в данном направлении.