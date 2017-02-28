Associated Television International снимет фильм об Армении как о первой христианской стране
28 февраля 2017 - 16:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 28 февраля принял президента компании Associated Television International Дэвида МакКензи.
В ходе встречи обсуждались вопросы повышения узнаваемости Армении в мире, представления туристических возможностей республики и стимулирования туризма, сообщает пресс-служба армянского правительства.
МакКензи отметил, что их компания готовится снять документальный фильм об Армении, целью которого является повышение в мире узнаваемости Армении – как первой христианской страны.
По его словам, в фильме планируется представить культуру, историю, традиции армянского народа, что будет способствовать повышению интереса туристов к Армении.
Карапетян отметил, что правительство придает большую важность шагам по повышению туристической привлекательности Армении и готово обсудить предложения в данном направлении.
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