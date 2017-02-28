Председателем Контрольной палаты Армении избран Левон Йолян

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении 28 февраля закрытым голосованием избрал на посту председателя Контрольной палаты республики Левона Йоляна.

Левон Йолян в феврале 2016 года был назначен министром энергетики и природных ресурсов Армении, до того он занимал должность заместителя председателя Контрольной палаты Армении.

Из 130 депутатов в голосовании приняли участие 101, за проголосовали 99. Два бюллетеня признаны недействительными.

27 февраля президент Армении Серж Саргсян представил на пост председателя Контрольный палаты кандидатуру экс-министра энергетики Левона Йоляна. Об этом заявил на открытии заседания парламента РА спикер Галуст Саакян.

Пост председателя Контрольной палаты Армении с 2007 года занимал Ишхан Закарян. В январе он возглавил штаб предвыборного блока крупного армянского предпринимателя Гагика Царукяна.