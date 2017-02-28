Председателем Контрольной палаты Армении избран Левон Йолян
28 февраля 2017 - 15:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Армении 28 февраля закрытым голосованием избрал на посту председателя Контрольной палаты республики Левона Йоляна.
Левон Йолян в феврале 2016 года был назначен министром энергетики и природных ресурсов Армении, до того он занимал должность заместителя председателя Контрольной палаты Армении.
Из 130 депутатов в голосовании приняли участие 101, за проголосовали 99. Два бюллетеня признаны недействительными.
27 февраля президент Армении Серж Саргсян представил на пост председателя Контрольный палаты кандидатуру экс-министра энергетики Левона Йоляна. Об этом заявил на открытии заседания парламента РА спикер Галуст Саакян.
Пост председателя Контрольной палаты Армении с 2007 года занимал Ишхан Закарян. В январе он возглавил штаб предвыборного блока крупного армянского предпринимателя Гагика Царукяна.
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Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
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