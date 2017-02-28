Армения представила на Мобильном конгрессе в Барселоне приложение Zangi

PanARMENIAN.Net - Армянские айтишники впервые приняли участие на международной телекоммуникационной выставке Mobile World Congress. На главный мировой смотр в сфере информационных технологий они привезли мобильное приложение Zangi.

С армянского языка переводится как «Позвони».

Это альтернатива Skype, WhatsApp и Viber ,у которой уже появилось немало пользователей.

«У нас около одного миллиона абонентов, ежедневно к нам подключаются десятки тысяч человек», — уверяет Ваграм Мартиросян, директор-учредитель компании Zangi, передает vesti.ru.

Разрабатывать приложение начали ещё в 2011 году, запустили в 2012-м. Сейчас за счёт ежемесячных обновлений совершенствуют. По словам создателей, по сравнению с аналогами Zangi даёт более чистую аудио и видеосвязь.

Есть и функция отправки текстовых сообщений. Корпоративными клиентами уже стали телекоммуникационные компании из 12 стран. В Армении рассчитывают, что участие в IT-выставке расширит международное сотрудничество.

«Надеюсь, результаты испанских встреч будут позитивными в плане развития данной сферы, интеграции Армении в мировую IT-семью», — заявил Борис Демирханян, заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий.

Над приложением трудится команда из 25 человек. Разработчики подчёркивают, они ни с кем не сотрудничают и их никто не спонсирует. Ведь надёжность и безопасность — один из основных приоритетов. Именно по этой причине у Zangi несколько уровней защиты.

Zangi – приложение для бесплатных HD голосовых и видеозвонков.

Основатель компании Zangi Ваграм Мартиросян отметил, что соответствующее приложение было создано в 2013 году, а в последующие годы оно постоянно развивалось.

Число абонентов Zangi превышает 1 млн и продолжает расти.