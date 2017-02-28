В Армении вскоре могут внедрить обязательную систему капельного орошения
28 февраля 2017 - 18:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Обязательная система капельного орошения может быть в ближайшее время внедрена в Армении. Об этом 28 февраля сообщил министр сельского хозяйства республики Игнатий Аракелян.
«Программа находится на стадии разработки. Капельная система позволит сократить расходы на воду и повысить качество урожая», - отметил Аракелян в ходе Фермерского конгресса, передает АРКА.
Минситр подчеркнул, что в настоящее время специалистами проводятся соответствующие расчеты для дальнейшего предоставления доступных кредитов крестьянам на внедрение капельной системы орошения.
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